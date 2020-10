In Giebenach musste die Polizei am Mittwochabend nach einer Schussabgabe wegen Eigen- und Fremdgefährdung ausrücken.

Am Mittwochabend kurz nach 22.30 Uhr, kam es in der Baselbieter Gemeinde Giebenach an der Schulgasse zu einem Polizeieinsatz wegen Eigen- und Fremdgefährdung, wie die Polizei Basel-Landschaft am Donnerstagmorgen mitteilte.