Horn TG

Mann (65) nach Unfall mit E-Scooter verletzt – Zeugen gesucht

Ein 65-Jähriger verletzte sich am Montag, als er in Horn TG mit seinem Trottinett mit Elektromotor stürzte.

Au SG, 21.6.2020: Eine 87-Jährige ist kurz vor 16.30 Uhr beim Friedhof samt elektrischem Rollstuhl in den Bach gefallen. Aus noch unbekannten Gründen ist sie vom Gehweg abgekommen auf die Wiese gefahren und anschliessend in den Bach gefallen.

Der 65-jährige E-Scooter-Fahrer war am Montagmittag gegen 12.40 Uhr auf der Bürgerstrasse in Horn TG in Richtung Goldach SG unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte er beim Übergang von der Strasse auf den Kiesweg zu Boden. Dabei verletzte sich der Mann mittelschwer. In der Folge wurde der Verunfallte mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren.