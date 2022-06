Riviera TI : Mann (66) stürzt beim Pizzo di Claro 8 Meter in die Tiefe und stirbt

In Riviera TI kam es am Samstagmittag zu einem tödlichen Unfall: Ein 66-jähriger Mann aus dem Kanton Graubünden stürzte beim Pizzo di Claro in die Tiefe. Die Rega konnte nur noch seine Leiche bergen.

1 / 3 Am 18. Juni kam es bei Cresciano in Riviera TI zu einem tragischen Unfall. Google Maps Ein Mann stürzte beim Pizzo di Claro acht Meter in die Tiefe. Google Maps Die Rettungskräfte der Rega standen im Einsatz, konnten aber den Mann nur noch tot bergen. Google Maps

Bei Cresciano in Riviera TI ereignete sich am Samstagmittag ein tödlicher Bergunfall. Nach einer ersten Rekonstruktion durch die Tessiner Kantonspolizei war ein 66-jähriger im Kanton Graubünden wohnhafter Mann im Gebiet des Pizzo di Claro auf einer Höhe von etwa 2400 Metern unterwegs.

Aus ungeklärten Gründen stürzte er beim Abstieg etwa acht Meter in die Tiefe. Die Rettungskräfte der Rega standen im Einsatz, konnten den Mann aber nur noch tot bergen. Das Unfallopfer war an seinen schweren Verletzungen gestorben.