Bulle FR: Mann (69) attackiert Blitzer mit Hammer – verletzt

Am 15. Juni griff ein Autofahrer, der in Bulle wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wurde, das Radargerät an und verursachte erheblichen Sachschaden.

Darum gehts Ein Mann wurde mit 78 km/h anstatt der erlaubten 50 geblitzt.

Danach wollte er das Gerät mit einem Hammer zerstören.

Bei dem Versuch verletzte er sich am Arm.

Am 15. Juni wurde die Polizei von Freiburg gegen halb zwölf in der Nacht darüber informiert, dass eine Person gerade mit einem Hammer auf einen Blitzer einschlägt. Die ausgerückten Polizisten stellten vor Ort in Bulle FR fest, dass das Gerät beschädigt wurde und die unbekannte Täterschaft die Örtlichkeit bereits verlassen hatte, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Bei Einvernahme gab er alles zu

Die bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Ermittlungen liessen den Verdacht zu, dass der kurz zuvor geblitzte Autofahrer für den Sachschaden verantwortlich sein könnte. Sein Fahrzeug konnte in der Stadt Bulle aufgefunden werden.

Später in der Nacht, gegen 3.30 Uhr, wurde eine Polizeistreife, wegen eines am Arm verletzten Mannes, nach Riaz gerufen. Er wurde versorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Mann um den betroffenen Fahrer handeln könnte, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit erfasst wurde und den Sachschaden am Radargerät verursacht hatte. Bei seiner Einvernahme gab der 69-jährige Mann die Tat zu.

Mann stand unter Alkoholeinfluss

Schliesslich geht hervor, dass Letzterer am fraglichen Abend um 23.32 Uhr mit seinem Auto von Morlon in Richtung Bulle unterwegs war. Als er am Radargerät vorbeifuhr, wurde er mit einer Nettogeschwindigkeit von 78 km/h auf einer auf 50 km/h begrenzten Strecke geblitzt. Anschliessend kehrte er um, ging mit einem Hammer auf das Radargerät los und verletzte sich dabei am Arm, bevor er den Ort verliess. Der mutmassliche Täter stand zum Zeitpunkt der Tat unter Alkoholeinfluss.

Der Sachschaden am Radargerät beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Die Kantonspolizei reichte eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung ein. Der Betroffene, dessen Führerschein beschlagnahmt wurde, wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.