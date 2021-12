Wallis – Mann (70) stirbt bei Zermatt nach Lawinenniedergang

In Zermatt ist am Freitag ein 70-jähriger Skifahrer bei einem Lawinenniedergang ums Leben gekommen.

Die Kantonspolizei Wallis meldet am Samstagmorgen, dass am Freitag ein Mann bei einem Lawinenniedergang nahe Zermatt ums Leben gekommen ist. Um 16.10 Uhr hätte sich in der Region Furgg Garten auf 2’730 m.ü.M eine Lawine gelöst. Der Mann sei Teil einer sechsköpfigen Gruppe gewesen, die im Gebiet ausserhalb der markierten Pisten unterwegs war. Beim 70-jährigen Opfer handelt es sich gemäss Polizeiangaben um einen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Bern.