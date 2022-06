 Avenches VD: Mann (76) stürzt beim Störche zählen 12 Meter tief und stirbt 

Der Unfall ereignete sich beim Nationalgestüt in Avenches, als eine Gondel von einem Gelenkarm in 12 Metern Höhe riss und in die Tiefe stürzte.

Nach ersten Informationen befanden sich vier Personen auf einer Hebebühne auf dem Gelände des Nationalgestüts, um Störche in ihren Nestern zu beringen und zu zählen. Als sie sich in einer Höhe von etwa 12 Metern befanden, löste sich aus Gründen, die die Ermittlungen noch klären müssen, die Gondel vom Gelenkarm und riss die vier Insassen mit sich in die Tiefe.

Eine weitere Person befindet sich in ernstem Zustand

Sie wurden mit einem Krankenwagen und einem Helikopter ins Inselspital in Bern und ins Kantonsspital in Freiburg (HFR) gebracht. Der zuletzt genannte Verletzte befindet sich in einem ernsten Zustand, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung.