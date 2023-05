Zug: Mann (77) parkiert im Technikraum

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto die Wand durchbrochen hat und mit der Fahrzeugfront in einem Technikraum zum Stillstand gekommen ist.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag, um 13.15 Uhr in einer Tiefgarage an der Poststrasse, wie die Zuger Polizei mitteilt. Der Autofahrer habe während der Einfahrt die Kontrolle über sein Auto verloren und sei bei den Parkplätzen in die Wand geprallt. Der Aufprall war so heftig gewesen, dass das Auto die Wand durchbrochen hat und mit der Fahrzeugfront in einem Technikraum zum Stillstand gekommen ist, wie die Aufnahmen zeigen.