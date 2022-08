Klöntal GL : Mann (77) stürzt bei Wanderung und stirbt

Ein 77-jähriger Mann begab sich am Dienstagmorgen auf eine Wanderung auf die Alp Hinterschlatt im Rossmattertal im Kanton Glarus. Auf einem Hirtenweg im Gebiet Wärben stürzte er aus noch ungeklärten Gründen in die Tiefe und verletzte sich dabei tödlich, wie die Kantonspolizei Glarus am Mittwochmorgen mitteilte. Angehörige haben die Polizei verständigt, nachdem der Mann am Abend nicht nach Hause

zurückgekehrt war.