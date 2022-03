Celerina GR : Mann (81) prallt beim Skifahren in Steine – tot

Im Skigebiet Corviglia in Celerina ist am Montag ein Skifahrer unkontrolliert neben die Piste gefahren und mit Steinen kollidiert. Der Mann verstarb vor Ort.

Der 81-jährige Mann aus dem Kanton Zürich befand sich am Montag nach 16 Uhr gemeinsam mit Familienmitgliedern von Marguns herkommend auf der Talabfahrt. Oberhalb der Alp Saluver fuhr er unkontrolliert rechts über den Pistenrand.

Rund zehn Meter unterhalb vom Pistenrand prallte er in Steine und blieb nach weiteren zehn Metern mit Kopfverletzungen liegen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Gemeinsam mit Drittpersonen nahm sich seine Familie dem Mann bis zum Eintreffen der Pistenrettung sowie einer Rega-Crew an.