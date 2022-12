Stadt Luzern: Mann (81) stirbt nach Unfall mit E-Bike – Polizei sucht Zeugen

Ein E-Bikefahrer ist am Samstag in Luzern auf der Höhe der Bushaltestelle Wartegg gestürzt. Trotz Reanimation starb der 81-Jährige später im Spital.

Am Samstagnachmittag um etwa 16.45 Uhr wurde ein 81-jähriger Mann bei der Bushaltestelle Wartegg in Luzern regungslos von einer Passantin aufgefunden. Die Luzerner Polizei geht davon aus, dass er mit seinem E-Bike auf der Langensandstrasse in Richtung Stadtzentrum fuhr und dabei gestürzt war.