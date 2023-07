Rheineck: Autofahrer prallt gegen Rettungswagen

Laut der Kantonspolizei St. Gallen kam es am Samstagnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Rettungswagen in Rheineck SG. Ein 87-Jähriger war mit seinem Auto auf der Buhofstrasse in Richtung Verzweigung Rorschacherstrasse unterwegs. Er beabsichtigte, links in die Rorschacherstrasse einzubiegen.