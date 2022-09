Winznau SO : Mann (60) tot am Aareufer aufgefunden – 26-Jähriger verhaftet

Am Aareufer in Winznau ist am Donnerstagmorgen ein Mann leblos aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus und hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

1 / 2 An der Aare in Winznau wurde am Donnerstag ein Mann tot aufgefunden. Google Maps Mittlerweile hat die Solothurner Kantonspolizei einen 26-jährigen Schweizer festgenommen. Kapo Solothurn

Nach einer Meldung aus der Bevölkerung haben Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn am vergangenen Donnerstagmorgen am Aareufer in Winznau eine tote Person aufgefunden. «Nach ersten Untersuchungen zeigte sich, dass der 60-jährige Mann aus der Region Opfer eines Tötungsdelikts wurde», schreibt die Kapo in ihrer Mitteilung.

Im Zuge ihrer Ermittlungen konnte sie inzwischen einen Tatverdächtigen festnehmen. Dieser befindet sich in Haft. Es handelt sich um einen 26-jährigen Schweizer. Die näheren Umstände der Tat seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, schreibt die Polizei weiter.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Winznau im Bereich Kleinfeldstrasse respektive Schachenstrasse/Aareweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder in den vergangenen Tagen beim Bahnhof in Bellach einen Rucksack aufgefunden haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 71 11.

