Zürich: Mann attackiert Frau (42) – eine Person nach Massenschlägerei im Spital

Laut der Stadtpolizei ist es am Samstagabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung an der Hohlstrasse gekommen.

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Stadt Zürich ist am Samstagabend um rund 23.30 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. Wie News-Scout Stefan sagt, war die Stadtpolizei Zürich mit einem Grossaufgebot vor Ort. «Nach wenigen Minuten waren bereits fünf Polizeiautos auf Platz. Der Mann am Boden hat sich da aber schon nicht mehr bewegt.» Was genau passiert sei, habe er nicht gesehen. Nach zehn Minuten seien zwei Sanitätsfahrzeuge vorgefahren, der am Boden liegende Mann sei in eines der Fahrzeuge gebracht worden.