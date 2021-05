Baar ZG - Mann attackiert mehrere Velofahrer und greift Passantin an

Nachdem ein Mann am frühen Morgen mehrere Passanten attackierte, konnte der Täter durch die Zuger Polizei verhaftet und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.

Darum gehts Am Mittwoch hat ein 42-Jähriger in Baar einen Mann vom Velo gerissen.

Wenig später attackierte der gleiche Täter eine Jugendliche mit einem Stein.

Dann griff er eine Velofahrerin an: Er schlug ihr gegen den Kopf, sodass die Frau vom Velo stürzte.

Später startete er noch eine Attacke auf eine Fussgängerin. Doch die Frau wehrte sich und konnte den Mann in die Flucht schlagen.

Die Polizei konnte den Täter festnehmen.

Der aufgebotene Notfallpsychiater hat den 42-jährigen Mann aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

An der Äusseren Güterstrasse in Zug hat der Mann am Mittwoch kurz nach sieben Uhr einen anderen Mann vom Velo gerissen, sodass dieser eine Schulterverletzung erlitt. Nur wenige Minuten später beschimpfte er an der Feldstrasse eine Jugendliche auf dem Velo und warf ihr einen Stein nach. Die 14-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Inzwischen ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei eine weitere Meldung ein. Auf dem Baarer Fussweg in Zug, bei der Überführung Feldstrasse, stellte sich der aggressive Mann einer weiteren Velofahrerin in den Weg und schlug ihr mit der flachen Hand so heftig gegen den Kopf, dass sie stürzte. Die Frau erlitt Gesichtsverletzungen und Prellungen. Wie die Zuger Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte das Opfer selbständig einen Arzt aufsuchen.

Angreifer am Kreuzplatz in Baar festgenommen

Aufgrund dieser Meldungen leitete die Zuger Polizei sofort die Fahndung nach dem Mann ein. Währenddessen wurde der Einsatzleitzentrale ein weiterer Vorfall aus Baar gemeldet. Der Anrufende gab an, dass an der Rathausstrasse eine Passantin von einem Mann attackiert worden sei, worauf sich die Frau zur Wehr setzte und den Täter in die Flucht schlug.

Kurz darauf gelang es den Polizisten, den Angreifer am Kreuzplatz in Baar festzunehmen. Der aufgebotene Notfallpsychiater hat den 42-jährigen Mann aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die polizeilichen Ermittlungen sind im Gang. «Beim Täter handelt es sich um einen 42-jährigen, dunkelhäutigen Mann», wie die Zuger Polizei weiter mitteilt. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jeans, eine dunkelgraue Jacke sowie weisse Turnschuhe.

Die Zuger Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Die Frau, die an der Rathausstrasse in Baar von dem Verhafteten tätlich angegangen wurde und sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernte, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden. Auch weitere Geschädigte werden aufgefordert, die Einsatzleitzentrale zu kontaktieren. Die Telefonnummer lautet 041 728 41 41