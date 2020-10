Bern : Mann attackiert Passagier im Zug

Auf der Zugstrecke zwischen Brünnen Westside und Bümplitz Nord im Kanton Bern kam es am Freitagabend zu einem Raubüberfall. Das Opfer wurde verletzt, der Täter entkam.

Am Freitagabend ist ein Mann im Zug zwischen Brünnen Westside und Bümpliz Nord von einem Unbekannten angegriffen und beraubt worden. Der Mann wurde dabei verletzt.

Er sei um 19.17 Uhr in Brünnen Westside in den S2-Zug Richtung Bern gestiegen, teilten die Kantonspolizei Bern und die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Samstag mit.