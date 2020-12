Der verstorbene Schwan wurde in die Veterinärpathologie des Tierspitals Zürich gebracht.

Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurde der 50-jährige Tatverdächtige festgenommen.

Am Dienstagvormittag kam es beim Mattensteg in der Nähe des Platzspitzes zu einem Vorfall, bei dem ein Mann einem Schwan tödliche Verletzungen zufügte.

Am Dienstag um 10.30 Uhr meldete eine Passantin der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich, dass eine Person unterhalb des Mattenstegs an der Sihl im Zürcher Kreis 5 einen Schwan mit einer Stichwaffe im Halsbereich attackiere. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, rückte sofort eine Patrouille aus. Für den Schwan kam trotzdem jede Hilfe zu spät.