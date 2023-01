Deutschland: Mann attackiert Zugreisende mit Messer – zwei Tote und fünf Verletzte

Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind zwei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Das sagte die Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Wie die «Bild» berichtet, hat ein Mann am Mittwoch kurz vor 15 Uhr vor der Ankunft im Bahnhof der Gemeinde Brokstedt Reisende mit einem Messer attackiert. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber den «Kieler Nachrichten», die Reisenden in seinem Waggon seien in Panik ausgebrochen, als drei Mädchen hineinstürmten und von einem Mann mit Messer im Zug erzählten..