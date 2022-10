USA : Mann auf Bewährung erschiesst zwei Mitarbeitende in einem Spital

Ein 30-jähriger Mann, der wegen Raubüberfall eine Bewährungsstrafe hat, hat in einem Spital in Texas das Feuer eröffnet. Der Schütze wurde daraufhin angeschossen und festgenommen.

Ein Mann hat am Samstagvormittag zwei Spital-Mitarbeitende erschossen.

Schreckmomente in einem Spital in Dallas, im US-Bundesstaat Texas.

In einem Spital im US-Bundesstaat Texas hat ein Mann das Feuer eröffnet und zwei Mitarbeitende der Einrichtung erschossen. Die Tat habe sich am Samstagvormittag (Ortszeit) in der Nähe des Kreisssaales ereignet, teilte der Bezirksrichter Clay Jenkins mit.