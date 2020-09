Auf der Autobahn A6 zwischen Thun und Bern kam es am 19. Januar 2019 zu einem Unfall.

Was für viele Verkehrsteilnehmer auf der A6 bei Münsingen im Januar 2019 nach einem üblichen Verkehrsunfall aussah, stellte sich als Tragödie heraus. Ein damals 39-Jähriger fuhr das Auto mit Absicht in eine Leitplanke. Mit an Bord waren seine damalige Ehefrau und die gemeinsame achtjährige Tochter. Die Ehefrau des Mannes hatte ihm wenige Stunden vor dem Vorfall angekündigt, dass sie sich von ihm trennen wolle. Alle Beteiligten blieben beim Unfall praktisch unverletzt. Kurz nach dem Unfall, versuchte sich der Mann vor ein vorbeifahrendes Auto zu werfen – ein Polizist konnte dies verhindern.