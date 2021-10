Aus Liebe – Mann baut seiner Frau drehendes Haus, damit sie Abwechslung bei der Aussicht hat

In der nordbosnischen Stadt Srbac steht ein Haus, das per Knopfdruck gedreht werden kann.

Vojin Kusic hat das Haus in Nordbosnien entworfen und gebaut. Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Haus mit grüner Fassade und rotem Metalldach kaum von anderen. Doch es steht auf einem Mechanismus, der es um einen vollen Kreis ­drehen kann. Der 72-Jährige hat damit die wechselnden Wünsche seiner Frau Ljubica erfüllen wollen, wie er der Nachrichtenagentur Associated Press erklärte. «Nachdem meine ­Kinder den Familienbetrieb übernommen hatten, hatte ich endlich genug Zeit, ihren Wunsch zu erfüllen», so Kusic.