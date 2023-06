Basel: Kind (10) in Dreirosenanlage mit Stichwaffe bedroht

Später in der Nacht erlitt ein 35-Jähriger Stichverletzungen, nachdem es zunächst zu einem Streit um ein gestohlenes Handy kam.

Am Samstagabend wurde ein zehnjähriges Mädchen auf der Dreirosenanlage von einem älteren Mann bedroht. Er hatte ihr zuvor auch einen Ball entwendet.

Später in der Nacht erlitt ein 35-Jähriger Stichverletzungen, nachdem es zunächst zu einem Streit um ein gestohlenes Handy kam.

Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Samstagabend mit einer Stichwaffe bedroht, der Täter (57) konnte verhaftet werden.

In der Basler Dreirosenanlage kam es von Samstag auf Sonntag zu zwei Gewaltdelikten.

Ein älterer Mann hat am Samstag in der Basler Dreirosenanlage ein Kind mit einer Stichwaffe bedroht. Er konnte festgenommen werden. Zur Drohung kam es gemäss Angaben der Basler Staatsanwaltschaft um circa 21 Uhr. Als dessen Betreuungspersonen intervenierten, flüchtete er. Es wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei Basel-Stadt konnte den Tatverdächtigen nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung anhalten und im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festnehmen.

Es blieb nicht das einzige Delikt auf der Dreirosenanlage in der Nacht. Am Sonntag kurz vor ein Uhr morgens eskalierte ein Streit nach dem Diebstahl eines Mobiltelefons. Der Geschädigte und seine Kollegen stellten die Diebe zur Rede, dann zückte einer eine Stichwaffe. Der 35-jährige Geschädigte wurde damit verletzt, der mutmassliche Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Fahndung der Kantonspolizei blieb erfolglos.