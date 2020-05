Aktualisiert vor 3h

Aus der Nachbarschaft

Mann bedroht nach misslungenem Einbruch Zeugen mit Hammer

Ein Mann versuchte am Samstag in den Tresorraum einer Bankfiliale am Benediktinerplatz in Konstanz (D) einzubrechen. Dabei wurde er gestört, konnte aber flüchten. Die eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

von Jil Rietmann

Darum gehts Ein Mann wollte in Konstanz den Tresorraum einer Bankfiliale knacken

Der Unbekannte wurde dabei gestört

Er bedrohte Zeugen mit einem Hammer

Der Mann konnte anschliessend fliehen

Ein unbekannter Täter versuchte sich am Samstagabend gegen 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt in den Tresorraum einer Bankfiliale am Benediktinerplatz in Konstanz zu verschaffen. Der Unbekannte hatte die Eingangstür zu der Bankfiliale mit Keilen blockiert, um ungestört die Tür zum Tresorraum öffnen zu können, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Als ein Bankkunde versuchte in die Filiale zu gelangen, gab der Unbekannte vor, dort Wartungsarbeiten durchführen zu müssen.

Dennoch entschied sich der Täter anschliessend zu flüchten und lief in Richtung des Landratsamts-Parkplatzes, wo er durch weitere Zeugen angesprochen wurde. Das führte zu einer Bedrohungssituation. Der Unbekannte griff in seine mitgeführte Umhängetasche, holte einen Hammer heraus und bedrohte damit die Zeugen. Schliesslich liess der Einbrecher den Hammer und die Tasche fallen und kletterte über einen Zaun. Eine sofortige eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Zeugenaufruf