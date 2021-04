Samedan GR, 05.04.2021: Am Piz Glüschaint kam es zu einem Bergunfall. Während des Abstiegs stürzte ein 43-jährige Schweizer rund 360 Meter in die Tiefe. Der Regaarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Güttingen TG, 05.04.2021: Nachdem ihr Zaun kurz vor Mitternacht durch das Wetter Schaden genommen hatte, büxte eine unbekannte Anzahl Schafe aus. Da sich die Tiere in die Nähe von Bahngleisen bewegten, alarmierte eine Person die Polizei. Die Besitzer der Schafe konnten ausfindig gemacht werden und die Tiere wurden zurückgeführt. Die Polizei schilderte den Vorfall in einem Facebook-Post mit dem Titel: «Schäfchen zählen einmal anders.»

Am Freitag, kurz vor 9.30 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über eine schreiende Person in einer Wohnung an der Löwenstrasse in Kreuzlingen ein. Ein 46-jähriger Mann bedrohte beim Öffnen der Wohnungstüre den Polizisten und die Polizistin mit zwei Messern, teilt die Kapo Thurgau mit. Nach mehrmaliger Aufforderung durch die Einsatzkräfte legte der Mann die Messer weg, und er wurde festgenommen. Es wurde niemand verletzt.