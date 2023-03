St. Gallen: Mann bedroht mit Eisenstange und Scherbe Polizisten in Zug

St. Gallen : Nach Spuckattacke auf Polizist kommt eine Eisenstange zum Vorschein

Am Montagmorgen hat sich eine auffällige Person in einem Zug am Hauptbahnhof St. Gallen befunden. Der Mann war vermummt und hatte eine Eisenstange und eine Glasscherbe bei sich. Er spuckte einem Polizisten ins Gesicht.