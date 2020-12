Kreuzlingen TG : Mann bedroht Velofahrer mit Pistole und verfolgt 12-jähriges Mädchen

In Kreuzlingen hat ein bis anhin unbekannter Täter eine Pistole auf einen Velofahrer gerichtet. Danach verfolgte er ein Mädchen, das den Vorfall beobachtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war am Freitag, 27. November gegen 16.40 Uhr eine 12-Jährige zu Fuss entlang des Grenzbachs in Richtung Hauptbahnhof Kreuzlingen unterwegs. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.