Raubüberfall in Wilchingen SH: Mann mit Helm zieht Pistole, raubt Laden aus und flüchtet mit einem Töff

Er hat am frühen Mittwochabend in Wilchingen SH ein Lebensmittelgeschäft überfallen.

Um Mittwochabend kurz nach 18 Uhr hat der unbekannte Mann in schwarzer Kleidung ein Lebensmittelgeschäft in Wilchingen SH betreten. Wie die Schaffhauser Polizei mitteilt, hat er der Verkäuferin eine Pistole vorgehalten und sie dazu aufgefordert, Geld aus dem Tresor sowie aus der Kasse in einen Sack zu packen. Anschliessend ist er mit einem schwarzen Motorrad Richtung Unterneuhaus SH entkommen.