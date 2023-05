Bad Ragaz: 25-Jähriger bedroht Zugpassagiere mit Messer

Am Donnerstag kurz nach 15 Uhr hielt ein 25-jähriger Eritreer in der S-Bahn von Sargans in Richtung Bad Ragaz ein Messer in der Hand und machte auf sich aufmerksam. Er fiel negativ auf und bedrohte zudem verbal die Zugpassagiere. Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen konnte ihn beim Bahnhof Bad Ragaz festnehmen.