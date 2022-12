Islamisten-Prozess: «Der Beschuldigte hatte klar die Absicht, jemanden zu töten»

Ein Islamist tötete am 12. September 2020 einen 29-jährigen Gast in einem Imbiss in Morges VD, indem er dem Opfer von hinten eine 20 Zentimeter lange Stahlklinge in den Rücken rammte. Das Messer noch in der Hand, habe der Täter «Allahu akbar» geschrien, ehe er die Flucht ergriff.

Dem Beschuldigten werden auch mehrere Straftaten vor dem Anschlag in Morges zur Last gelegt, unter anderem die versuchte Brandstiftung und die versuchte Verursachung einer Explosion einer Tankstelle in Prilly VD im April 2019. Gemäss Anklage wollte er die Tankstelle in Brand setzen und so einen Anschlag zugunsten des IS begehen, was ihm nicht gelang.