Bundesanwaltschaft: Mann bei Attentat in Morges getötet – Islamist (28) wird angeklagt

Dem Beschuldigten werden auch mehrere Straftaten vor dem Anschlag in Morges zur Last gelegt. Unter anderem die Unterstützung der kriminellen Organisation IS durch das Teilen von Propaganda-Material mit weiteren Personen sowie durch den Versuch, sich dem IS vor Ort in der syrisch-irakischen Konfliktzone anzuschliessen. Dafür reiste er gemäss Anklage im April 2019 nach Italien aus, um von dort aus in die Türkei und dann in das Kampfgebiet des IS in Syrien zu reisen. Aus Italien kehrte er jedoch an seinen Wohnort in die Schweiz zurück.