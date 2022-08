Zürich Enge: Mann bei einem Streit mit Stichwaffe schwer verletzt

Die Stadtpolizei Zürich hat in diesem Zusammenhang einen 35-jährigen Mann festgenommen.

Bei einer Auseinandersetzung im Zürcher Kreis 2 wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Mann mit einer Stichwaffe verletzt. Laut der Stadtpolizei Zürich ging kurz nach vier Uhr die Meldung über eine verletzte Person in Zürich Enge ein. Vor Ort traf die Patrouille auf einen 31-jährigen Schweizer. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es zuvor zu einem Streit in einer Wohnung zwischen einem Bewohner und einem ihm bekannten Besucher. Dabei wurde der Besucher durch eine Stichwaffe schwer verletzt und musste durch die Einsatzkräfte medizinisch erstversorgt werden. Anschliessend wurde er durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich weiter betreut und ins Spital gebracht.