Zürich - Mann bei Kollision zwischen E-Trotti und Tram verletzt

Bei einem Unfall im Zürcher Kreis 4 wurde am Montag ein Mann verletzt.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich fuhr ein Flexity-Tram der Linie 14 am Montag kurz vor 13 Uhr auf der Kasernenstrasse in Richtung Hauptbahnhof. Höhe der Militärbrücke kam es, im Bereich des Fussgängerstreifens, zur Kollision zwischen einem Tram und einem E-Trottinett. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, musste der 49-jährige E-Trottifahrer mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der Unfallhergang ist unklar und wird untersucht.