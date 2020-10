Die Zollstrasse befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Langstrasse

Der Vorfall ereignete sich um halb drei in der Nacht an der Zollstrasse im Zürcher Kreis 5, ganz in der Nähe der Langstrasse. Gemäss der Stadtpolizei Zürich wurden zwei Männer von zwei Unbekannten bedroht und um Geld erpresst.