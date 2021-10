Bern : Mann bei nächtlicher Schlägerei auf der Grossen Schanze schwer verletzt

Die Kantonspolizei Bern rückte am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei auf die Grosse Schanze aus. Dort stiessen die Beamten auf einen schwer verletzten Mann.

Der Kantonspolizei Bern wurde am Samstag kurz nach 0.05 Uhr gemeldet, dass es auf der Grossen Schanze in Bern zu einer Schlägerei gekommen sei. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden im Bereich der Liftanlage Grosse Schanze/Bahnhof Bern einen am Boden liegenden, nicht ansprechbaren Mann vor. Er wurde durch ein sofort aufgebotenes Ambulanzteam ins Spital gebracht, wo schwere Verletzungen festgestellt wurden.