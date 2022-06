Kriminalgericht Luzern: Mann bei Raserfahrt mit verlottertem Auto erwischt – Freiheitsstrafe

Im Dezember 2020 wurde ein damals 19-jähriger Autofahrer in Alberswil erwischt, als er mit 143 km/h im 60er-Bereich gefahren war. Zudem war das Auto nicht betriebssicher. Wenige Monate später wurde der Mann trotz Ausweisentzug erneut am Steuer erwischt.

Wegen mehrerer Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz hat das Luzerner Kriminalgericht einen Mann (20) schuldig gesprochen. Am 19. Dezember 2020 war der damals 19-Jährige auf der Willisauerstrasse in Alberswil LU massiv zu schnell unterwegs: So hatte der Raser «die gesetzlich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h ausserorts, nach Abzug einer Sicherheitsmarge von 6 km/h, um netto 77 km/h» überschritten, wie es im Gerichtsurteil heisst.