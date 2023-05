Biel: Mann bei Streit in den Oberkörper gestochen

In der Nähe des Kreisverkehrs Güterstrasse/Murtenstrasse in Biel sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Am frühen Freitagmorgen um ca. 2.35 Uhr erreichte ein Mann mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper die Polizeiwache in Biel. Die anwesenden Einsatzkräfte übernahmen die Erstversorgung, ehe der verletzte Mann mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht wurde, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt .

Täter noch unbekannt

Ersten Erkenntnissen zufolge sei es in der Nähe des Kreisverkehrs Güterstrasse/Murtenstrasse in Biel zu einem Streit zwischen dem Mann und einer weiteren Person gekommen. «Dabei erlitt der Mann mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers. Die unbekannte Täterschaft verliess die Örtlichkeit im Anschluss in unbekannte Richtung», so die Kantonspolizei.