Luzern

Mann bei Streit mit Messer verletzt

In Luzern wurde am Freitag ein Mann bei einem Streit mit einem Messer verletzt. Eine Person wurde verhaftet.

Am Freitag um etwa 14 Uhr kam es beim Kreuzstutz in Luzern zu einer Auseinandersetzung. Im Verlauf dieses Streits erlitt ein 45-jähriger Mann aus Sri Lanka eine Schnitt-/Stichverletzung. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, dürfte diese eher oberflächlich sein.