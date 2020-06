Schlieren

Mann bei Tramunfall schwer verletzt

In Schlieren wurde ein Mann von einem Tram erfasst. Er musste mit lebensgefährlichen Verletztungen ins Spital gebracht wrden

Bei einer Kollision mit einem Tram der Linie 2 in Schlieren hat sich am Freitagvormittag ein älterer Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich um 9:30 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagnachmittag mitteilte.