Baselland: Mann belästigt junge Frau aus gleichem Dorf jahrelang  mit Porno-Briefen

Die Briefe versandte er zwischen Mai 2020 und Juni 2022 von seinem Arbeitsplatz, wie aus dem Strafbefehl hervorgeht. Darin sind auch Auszüge aus den sexuellen Fantasien des Verurteilten wiedergegeben. «Du bist eine hübsche, nette junge Frau. Eine so tolle schlanke Frau mit einem ultrascharfen Busen sieht man nicht jeden Tag», schrieb er in seinem ersten Brief. Beim schlüpfrigen Kompliment blieb es nicht. In der Folge brachte er Sexfantasien zu Papier und legte dem Brief auch noch ein pornografisches Bild bei.