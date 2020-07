Polizeimeldungen Ostschweiz

Mann beleidigt und bedroht Polizisten während Kontrolle

Ein 29-jähriger Mann wurde in Romanshorn TG in der Nacht auf Mittwoch festgenommen, nachdem er sich gegenüber Polizisten äusserst aggressiv verhielt und Drohungen ausgesprochen hatte.

Tschierv GR, 29.06.2020: Am Montagnachmittag ist ein Motorradfahrer (52) auf dem Ofenpass auf einer Treibstoffspur gestürzt. Der Mann wurde dabei verletzt. Er wurde von der Rega ins Spital geflogen. Die Treibstoffspur stammt von einem unbekannten Fahrzeug, bei dem mit hoher Wahrscheinlichkeit der Tankdeckel undicht oder nicht angebracht war. In der Folge muss aus dem Tank Diesel geflossen sein.

Romanshorn TG, 30.06.2020: In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 29-Jähriger Mann von der Polizei kontrolliert. Dabei verhielt er sich extrem aggressiv und äusserte Drohungen den Polizisten gegenüber. Er wurde inhaftiert und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Wert ergab 0,88 mg/l.

In der Nacht auf Mittwoch, kurz vor 1 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau an der Alleestrasse in Romanshorn einen Mann. Während der Personenkontrolle verhielt sich der 29-Jährige äusserst aggressiv und unkooperativ.