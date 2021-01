Nassen SG, 30.12.2020: Auf der schneebedeckten Strasse zwischen Nassen SG und Mogelsberg SG kam es zu einem Unfall. Ein 42-jähriger Autofahrer geriet mit seinem Van in einer Linkskurve ins Rutschen und kam in der Folge von der Strasse ab. Das Auto stürzte anschliessend einen Hang hinunter und prallte gegen einen Baum. Der 42-jährige Mann und seine Beifahrerin blieben unverletzt…

St. Gallen, 1.1.2021: Unbekannte haben am frühen Neujahrsmorgen vermutlich mittels Feuerwerk einen Verpflegungsautomaten gesprengt. Der Automat wurde auf die Seite gestossen und danach mit Feuerwerkskörper massiv beschädigt. Anschliessend wurden Lebensmittel und Münzgeld entwendet. In der Folge flüchteten die Täter. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Franken geschätzt. Personen, die Angaben zum Hergang oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen, 058 229 49 49, zu melden.

Gegen 23.45 Uhr am Samstagabend wurde die Stadtpolizei St. Gallen verständigt, weil ein Mann in einer Wohnung herumschrie. Vor Ort suchten die Polizisten den Dialog. In der Anwesenheit der Polizei wollte sich der 26-jährige Mann aber vorerst nicht beruhigen. Er schlug sogar ein Fenster seiner Wohnung ein, wie es am Sonntag in einer Meldung der Stadtpolizei heisst.