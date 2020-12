Nur kurze Zeit später kam es zu einem zweiten Vorfall. Sarah Keller, Gesamtschulleiterin Sek Unteres Niederamt, wurde von der Betroffenen in Kenntnis gesetzt: «Eine Schülerin hat sich Anfang Dezember bei mir gemeldet, weil sie von einem fremden Mann angesprochen und am Arm gepackt worden ist.»

In dieser Unterführung in Däniken kam es zum ersten Belästigungsvorfall.

Der erste Vorfall ereignete sich in einer Unterführung in Däniken. Ein älterer Mann urinierte absichtlich vor einer Gruppe von Schülern. Kurze Zeit später kam es dann bereits zu einem zweiten Vorfall. Sarah Keller, Gesamtschulleiterin Sek Unteres Niederamt, wurde von der Betroffenen in Kenntnis gesetzt: «Eine Schülerin hat sich Anfang Dezember bei mir gemeldet, weil sie von einem fremden Mann angesprochen und am Arm gepackt worden ist», sagt Keller gegenüber Tele M1. Beim Täter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln. Der Vorfall ereignete sich in Schönenwerd. Keller: «Die Schülerin war sehr aufgebracht und hat jetzt grosse Angst.»