Mann beschädigt in Chur beim Parkieren vier Autos

Das Parkiermanöver eines Mannes hatte zur Folge, dass insgesamt vier Autos beschädigt wurden. Der 82-jährige Autofahrer wollte an der Brandisstrasse in Chur GR seinen Personenwagen vorwärts in ein Parkfeld parkieren. Dabei kollidierte er gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur leicht mit dem im Parkfeld davor parkierten Fahrzeug. Daraufhin legte der Lenker den Rückwärtsgang ein und krachte in den dahinter geparkten Personenwagen.