Aarau : Mann beschädigt mit Gartenzaunlatten Autos und Baustellenlampen

Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim zu melden.

Ein Gartenzaun, mehrere Baustellenlampen und Autos wurden am Dienstag von einem Unbekannten in Aarau beschädigt.

Im Telliquartier in Aarau lagen am Dienstagmorgen mehrere zertrümmerte Baustellenlampen auf dem Boden. Laut der Kantonspolizei Aargau haben Anwohnerinnen und Anwohner kurz nach fünf Uhr eine männliche Person beobachten können, welche diverse Sachbeschädigungen begangen habe.

Beim Eintreffen der Patrouille habe diese Person jedoch nicht mehr angetroffen werden können. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte die gesuchte männliche Person an der Tellistrasse einen Gartenzaun beschädigt und mehrere Holzlatten entfernt haben. Mit diesen Holzlatten dürfte er im Anschluss am Tuchschmidweg, Rochholzweg und in der Aurorastrasse mehrere Baustellenlampen und einige Autos beschädigt haben.