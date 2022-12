Kanton St. Gallen : Mann beschädigt vier Mal Blitzer und wirft mit Stein auf Polizisten

Mit 1,5 Kilo schwerem Stein geworfen

Beim vierten Mal wurde der Mann jedoch von drei Polizisten beobachtet. Diese rannten darauf auf den Vandalen zu und riefen «Halt, Polizei!». Doch das nützte wenig: «Der Beschuldigte drehte sich nach links um in Richtung der Polizeibeamten, starrte die Polizeibeamten an, holte mit dem rechten Arm aus und warf den Stein, der 1,5 Kilo wog und den er in der rechten Hand hielt, wissentlich und willentlich unvermittelt in Richtung zweier Polizisten, welche ausweichen konnten, sodass der Stein auf die gegenüberliegende Seite der Strasse prallte», heisst es im Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft.