Paris : Mann beschimpft Frau auf Swiss-Flug als «Nu**e» und schlägt ihr ins Gesicht

Beim Flug LX646 kam es nach der Landung am Flughafen Paris-Charles de Gaulle zu wüsten Szenen. Ein Pärchen stritt sich heftig, Hintergrund soll ein Seitensprung der Frau gewesen sein.

Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nach Ende des Taxiings, also der Fahrt der Maschine vom Rollfeld ans Gate.

Auf einem Swiss-Flug von Zürich nach Paris kam es am 15. Juli zu unschönen Szenen. Dieser Mann soll einer ihm bekannten Frau ins Gesicht geschlagen haben.

Der Swiss-Flug LX646 setzte am Freitagabend am Pariser Flughafen Charles de Gaulle auf – unmittelbar nach Ende des Taxiings, also der Fahrt der Maschine vom Rollfeld ans Gate, kam es zwischen einem Mann und einer Frau zu einem Streit, wie ein News-Scout berichtet.