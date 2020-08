vor 35min

Dübendorf ZH Mann beschimpft Polizei, weil Blitzer in Smart eingebaut ist

In einem Video ärgert sich ein Mann über einen Blitzer in Dübendorf. Dieser ist in einen Smart eingebaut. Die Stadtpolizei verteidigt das Vorgehen.

von Thomas Mathis

Darum gehts Die Stadtpolizei Dübendorf hat im August eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Der Blitzer war in einem Smart eingebaut.

Ein Mann, der mit einem Firmenauto unterwegs ist, ärgert sich darüber und beschimpft in einem Video die Polizei.

Der Geschäftsführer der Firma ist nicht erfreut über die Aufnahme. Der Mitarbeiter wurde abgemahnt.

Ein Smart mit eingebautem Blitzer – auf Social Media macht derzeit ein Video von einer Geschwindigkeitskontrolle in Gockhausen die Runde. Die Stadtpolizei Dübendorf hat diese am 12. August in der 30er-Zone durchgeführt. Der Mann, der die Aufnahme gemacht hat, ärgert sich im Video: «Jetzt zeige ich, wie man den lieben Leuten Geld abzieht», sagt er. Dann beschimpft er die Polizei als «verdammte Sauböcke». Dumm nur, dass sich das Logo des Firmenautos am Smart spiegelt und so im Video zu sehen ist.

Der Geschäftsführer der betroffenen Firma ist nicht erfreut über die Aufnahme. «Sie sorgt für viel Aufsehen. Es haben sich schon mehrere Personen bei mir gemeldet», sagt er. Der getarnte Blitzer störe ihn auch, aber man dürfe sich nicht in dieser Art über die Polizei äussern. Er habe den betreffenden Mitarbeiter deshalb abgemahnt. «Er bereut, das Video gemacht zu haben.»

«Normale Anlagen genügen»

Auch SVP-Kantonsrat Claudio Schmid ärgert sich über den Blitzer: «Es ist eine Geldverschwendung, wenn eine Gemeinde einen Smart zu einem Blitzer umbaut.» Normale Anlagen würden genügen, um die Einhaltung der Geschwindigkeit zu kontrollieren. Aber es sei auch völlig übertrieben, wie der Mann im Video reagiere.

Die Stadtpolizei Dübendorf hat Kenntnis von diesem Video. «Auf mehrfachen Hinweis der Anwohner, wurde am 12. August an genannter Örtlichkeit eine Geschwindigkeitskontrolle durch die Stadtpolizei Dübendorf durchgeführt. Dabei kam der Smart zum Einsatz», bestätigt der stellvertretende Kommandant Philipp Wieland.

«Beitrag zur Verkehrssicherheit»

Die Messmethode mit dem Smart werde seit 2017 eingesetzt und entspreche den gesetzlichen Vorgaben. «Der Abzocker-Vorwurf kommt immer wieder. Tatsache ist, dass die Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit mit den Geschwindigkeitskontrollen», so Wieland. Zum Video und den Beleidigungen gegen die Polizei könne man zurzeit nichts sagen. «Wir prüfen den Sachverhalt. Da es sich bei der vorliegenden Sache um ein laufendes Verfahren handelt, nehmen wir hierzu keine Stellung.»

Wie es beim Bundesamt für Strassen auf Anfrage heisst, ist es grundsätzlich erlaubt, Radarkästen zu verstecken oder zu tarnen. «Wer sich an die signalisierte Höchstgeschwindigkeit hält, hat auch nichts zu befürchten», so ein Sprecher.

Anzeige in schweren Fällen

Die Kantonspolizei Zürich setzt keine solchen Fahrzeuge ein und hat keine Kenntnis vom Video. Wenn ein Polizist persönlich beschimpft werde, könne er eine Anzeige machen, heisst es auf Anfrage. «Mögliche Straftatbestände in schweren Fällen sind Ehrverletzung, üble Nachrede und falsche Anschuldigung», sagt Sprecher Ralph Hirt. Die Mitarbeitenden seien psychologisch geschult, um mit solchen Situationen umzugehen.