Kanton Waadt : Mann bestellt Videogame für Sohn – Microspot schickt ihm Fixer-Set

Ein Mann suchte für seinen Sohn ein Geburtstagsgeschenk und bestellte bei einem Online-Händler ein Videospiel. Doch was ihm dann zugesandt wurde, war etwas ganz anderes.

Als sich der Waadtländer Familienvater Eric* genauer ansah, was ihm da im Paket von Microspot zugeschickt worden war, traute er seinen Augen kaum: «Da stand in der Gebrauchsanweisung ‹Filtern: trotzdem bitte die Lösung aus Kokain und Heroin gut erhitzen›», berichtet er. «Ich fragte mich: Was ist das für ein Durcheinander? Wie konnte das passieren?», sagte er gegenüber 20 Minutes.