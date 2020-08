Obergericht Zürich Mann betritt Wohnung und vergewaltigt Studentin

Am Dienstag steht ein heute 34-jähriger Mann vor dem Obergericht in Zürich. Er hat laut Anklage vor zwei Jahren eine Studentin vergewaltigt.

Einem abgewiesenen Asylbewerber wird vorgeworfen, an einem Morgen im September 2018 in die Wohnung einer jungen Frau im Kreis 4 in Zürich eingedrungen und diese sexuell genötigt und vergewaltigt zu haben.

