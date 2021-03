Grosseinsatz in Biel : Mann bewirft Polizisten vom Balkon aus mit Gegenständen

Am Montagabend kam es in Biel zu einem Grosseinsatz der Polizei. Ein Mann verschanzte sich in einer Wohnung und bewarf Einsatzkräfte mit Gegenständen. Die Kapo Bern konnte eine Gefahr für Dritte nicht ausschliessen.

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, die Meldung, dass ein Mann an der Ländtestrasse in Biel eine Parkuhr beschädigt habe. Gemäss Passanten habe sich der Mann danach in ein Gebäude in der Umgebung zurückgezogen. Vor einer Wohnung in jenem Gebäude wurden durch die ausgerückte Patrouille zahlreiche Möbelstücke und weitere Gegenstände festgestellt. Mit der Person, welche sich in der Wohnung aufhielt, konnte kein Kontakt hergestellt werden. Kurze Zeit später betrat ein Mann den Balkon der Wohnung und warf diverse Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte und sprach verbale Drohungen aus. «Vor Ort konnte auf Grund der inzwischen vorliegenden Informationen eine Gefahr für Dritte nicht ausgeschlossen werden», sagt Kapo-Sprecherin Ramona Mock.