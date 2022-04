Österreich : Mann bezahlt an Raststätte 19 Euro für abgelaufenes Mineralwasser

Ein 50-jähriger Wiener war mit seiner Familie auf dem Weg nach München. An einer Raststätte bezahlte er für 1,5 Liter Wasser umgerechnet fast 20 Franken – und merkte es erst zuhause.

1 / 4 Für zwei solche Mineralwasserflaschen zahlte ein Österreicher fast 20 Franken. Heute.at/News-Scout Danach stellte er fest, dass das Wasser auch noch abgelaufen war. Heute.at/News-Scout Der Wucher-Preis des Mineralwassers fiel dem Mann aus Wien aber erst später auf. Heute.at/News-Scout

Darum gehts Während einer Autoreise kaufte ein 50-jähriger Österreicher an einer Raststätte für 42 Euro zwei Flaschen Mineralwasser, einen Kaffee und mehrere Brötchen.

Erst im Auto stellte der Mann fest, dass der hohe Preis vor allem den Wasserflaschen zu verschulden ist.

Zu allem Übel waren die je 19,10 Euro teuren Mineralflaschen auch noch abgelaufen.

Autofahrer haben sich wohl oder übel bereits an die hohen Treibstoff-Preise gewöhnt. Aber an einer Raststätte in Salzburg für eineinhalb Liter Mineralwasser 19,10 Euro (umgerechnet fast 20 Franken) zu bezahlen? Das dürfte den meisten neu sein. Genau das passierte letzte Woche einem 50-Jährigen aus Wien.

Der Angestellte war mit seinen beiden Kindern auf dem Weg nach München. In Salzburg beschloss er, an einer Raststätte einige Snacks zu kaufen. «Wir hatten es eilig, also nahmen wir die Sandwiches nach dem Bezahlen gleich mit ins Auto», erzählt der Familienvater gegenüber «Heute». Für einen Espresso, diverse Brötchen und eineinhalb Liter Mineralwasser bezahlte er knapp 42 Euro. In der Hektik schaute er nicht auf die Rechnung und setzte seine Reise fort. «Mir kam die Summe schon damals eigenartig hoch vor», so der Österreicher.

Erst am Abend setzte er sich in Ruhe hin und inspizierte die Wucher-Rechnung von der Raststätte. Wie sich herausstellte, war der hohe Preis vor allem dem Mineralwasser von Badoit geschuldet. Dem nicht genug, war das Wucher-Wasser auch noch abgelaufen: «Das Mindesthaltbarkeitsdatum war überschritten. Dafür pro Flasche 19,10 Euro zu verlangen? Sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen, zumal es im Einkauf zwei Euro kostet.» Er wird in Zukunft sein Wasser doch lieber ganz klassisch im Tankstellen-Shop kaufen. Dort dürfte es mit Sicherheit um einiges günstiger sein.

